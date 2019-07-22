В Bluetooth найдена уязвимость

Уязвимость в протоколе связи Bluetooth позволяет отследить современные устройства и узнать их ID. Об этом сообщили исследователи Бостонского университета Дэвид Старобински (David Starobinski) и Йоханнес Беккер (Johannes Becker) на 19 Симпозиуме по технологиям улучшения конфиденциальности, который проходит в Стокгольме.

Уязвимость распространяется на устройства под управлением Windows 10, iOS и MacOS. Для гаджетов под управлением Android она не представляет опасности, уверяют исследователи.

Дело в том, что находясь в сети Bluetooth, устройство постоянно сообщает другим аппаратам о своем присутствии — рассылает так называемые представления. Именно это и дает возможность в конечном счете его отследить. Но если устройства Apple и Microsoft рассылают представления постоянно, то аппараты под управлением Android склонны скорее отслеживать представления вокруг себя, вместо того чтобы все время манифестировать собственное присутствие.

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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