Больше 40 драйверов для Windows содержат уязвимости

Специалисты из компании Cybersecurity Eclypsium провели исследование, в ходе которого был обнаружен критический недостаток в разработке программного обеспечения для современных драйверов разных устройств. В отчёте компании упоминаются программные продукты десятков производителей оборудования. Обнаруженная уязвимость позволяет вредоносному ПО повысить уровень привилегий, вплоть до неограниченного доступа к оборудованию.

Длинный список поставщиков драйверов, которые полностью одобрены подразделением Microsoft Windows Quality Lab, включает в себя такие крупные компании, как Intel, AMD, NVIDIA, AMI, Phoenix, ASUS, Huawei, Toshiba, SuperMicro, GIGABYTE, MSI, EVGA и др. Суть обнаруженной уязвимости сводится к тому, что программы с низким уровнем прав могут применять легитимные функции драйвера для получения доступа к ядру системы и аппаратным компонентам.

Другими словами, вредоносное программное обеспечение, работающее в пользовательском пространстве, способно провести сканирование уязвимого драйвера на целевой машине, а затем использовать его для получения контроля над системой. Однако если уязвимого драйвера ещё нет в системе, то для его установки потребуются права администратора.

В рамках исследования специалисты Cybersecurity Eclypsium обнаружили три способа повышения привилегий с использованием драйверов устройств. Подробности использования уязвимого места драйверов раскрыты не были, но представители компании сообщили о том, что в настоящее время ведётся разработка программного решения, которое позволит устранить ошибку. В настоящее время все разработчики драйверов, чьи продукты затрагивает обнаруженная уязвимость, уведомлены о проблеме.