МТС предложил банковскую карту с кешбэком на связь

Компания МТС предложила своим абонентам банковскую карту «МТС Деньги», счет которой совмещен с балансом номера мобильного телефона. С помощью бесконтактной карты Gold Mastercard можно совершать покупки и при этом получать кешбэк размером 5% на связь.

Карта «МТС Деньги» — это совместный проект компании МТС, Банка Дабрабыт и Mastercard. Баланс карточки можно отслеживать в режиме реального времени в приложении «МТС Деньги» или «Мой МТС». Для того чтобы пополнить счет карты, необходимо перечислить деньги на номер телефона — соответственно, нет ни комиссий, ни ограничений.

С помощью карты «МТС Деньги» можно оплачивать коммунальные услуги, приобретать товары в интернете, рассчитываться в магазине или кафе как в Беларуси, так и за рубежом. Платеж можно совершить в любом месте, где принимают банковские карты. Кроме того, обладатель карты сможет снимать наличные в банкоматах и кассах банков.

Один из главных бонусов «МТС Деньги» — это кешбэк 5% на услуги связи МТС за ежедневные покупки по карте. Деньги на счет поступают ежемесячно, а использовать их нужно до следующего момента начислений кешбэка. Кроме того, карту «МТС Деньги» можно подключить к Samsung Pay и тогда расчеты на кассе можно будет совершать прикосновением мобильного телефона к терминалу.

Сегодня карточка «МТС Деньги» доступна абонентам МТС, которые являются физическими лицами. Владелец номера может оформить неименной «пластик» Gold Mastercard сроком на 3 года в офисе оператора. Выдается карта в день оформления.

На текущий момент получить карту абоненты могут бесплатно в собственных салонах связи компании МТС в городе Минске. Пользоваться карточкой можно только при подключении одноименного сервиса «МТС Деньги», абонентская плата которого составляет 10 копеек в сутки.