Epic Games анонсировала несколько эксклюзивных для своего магазина игр

На мероприятии PAX West стало известно о том, что ещё несколько независимых разработчиков сделают свои проекты временными эксклюзивами Epic Games Store. Этими играми станут Manifold Garden, Wattam, No Straight Roads, Superliminal, Airborne Kingdom и сборник The Alto Collection, состоящий из двух платформеров о сноубордисте.

Manifold Garden представляет собой приключение от первого лица с заковыристыми головоломками и визуальным стилем в духе работ Маурица Эшера (Maurits Escher). Wattam — новый проект от создателя Katamari Damacy Кейты Такахаси (Keita Takahashi). Над экшеном No Straight Roads работает ведущий дизайнер Final Fantasy XV Уан Хазмер (Wan Hazmer), его проект рассказывает о рок-группе, сражающейся с «огромной империей танцевальной музыки».

Airborne Kingdom — смесь градостроительного симулятора и игры об исследовании мира, где можно строить летающие часовые башни. Наконец, в Superliminal предстоит решать загадки в сюрреалистичном мире, в котором объекты меняются в размерах в зависимости от перспективы. Также в трейлере со всеми этими играми можно увидеть Ooblets и Eternal Cylinder, но об их эксклюзивности было известно ранее.