Apple планирует выпуск бюджетного iPhone

Apple готовит к запуску в следующем году бюджетную модель iPhone. Цена и название новой модели неизвестны, но она считается преемником iPhone SE.

Напомним, что iPhone SE был представлен 3 года назад и стоил $400. По данным аналитической компании Yuanta Investment Consulting, в 2016 году было продано 30 млн аппаратов, в 2017 и 2018 годах — еще 10 млн.

Размер новой модели будет аналогичен 4.7" iPhone 8, представленному в 2017 году. Девайс будет иметь много общего с флагманскими смартфонами, но будет оснащен более дешевым ЖК-дисплеем, что положительно скажется на его стоимости.

Новый iPhone должен выйти на рынок следующей весной, когда продажи флагманских смартфонов Apple пойдут на спад. Более дешевый iPhone призван помочь корпорации отвоевать позиции на развивающихся рынках, в т.ч. в Китае. Планируется, что он сможет составить конкуренцию моделям среднего и высокого классов от Samsung и Huawei.