Apple выпустила iOS 13 Golden Master и iOS 13.1 beta 3

Несмотря на то что вчера Apple не выпустила iOS 13, отложив её релиз до 19 сентября, компания представила Golden Master-версию обновления, а также третью бета-сборку iOS 13.1.

Оба апдейта уже доступны для загрузки владельцам всех совместимых устройств, которые имеют статус зарегистрированных разработчиков и установили действующий бета-профиль. Все остальные участники программы открытого бета-тестирования традиционно смогут скачать обновление через несколько дней, после завершения предварительных испытаний.

Apple выпускает Golden Master-версии обновлений незадолго до их официального релиза. Как правило, они не имеют отличий от финальной сборки, позволяя ещё до выхода новой версии ОС составить полное впечатление об особенностях её работы. Для компании это своего рода генеральная репетиция перед релизом с возможностью внести в операционную систему необходимые изменения в случае, если в процессе тестирования будут обнаружены совсем уж критические неполадки.