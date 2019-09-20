Apple представила финальную версию iOS 13

Компания Apple объявила о публичной доступности для загрузки обновленных операционных систем для своих мобильных устройств: iOS 13.0 для смартфонов iPhone, а также watchOS 6.0 для умных часов Apple Watch. Напомним, что для планшетов iPad компания теперь выпускает отдельную операционную систему – iPadOS.

Бесплатная загрузка iOS 13 и watchOS 6 для соответствующих гаджетов Apple доступна уже сегодня. После обновления до watchOS 6 пользователи Apple Watch смогут запускать обновления непосредственно из меню настроек часов, но для загрузки новых приложений по-прежнему понадобится iPhone.

Обновления ОС состоялись точно по графику, обещанному компанией на мероприятии By Innovation Only в начале сентября 2019 г., в рамках которого состоялся анонс часов Watch пятого поколения, седьмой ревизии планшета iPad, трех новых iPhone и двух новых сервисов, игрового Arcade и стримингового Apple TV+.

Ключевым обновлением мобильной операционной системы iOS версии 13 стало появление «темного режима». В дополнение, новая версия iOS также получила расширенные возможности для обработки и хранения фотографий, а также улучшенные функциональные возможности ряда приложений.

Пользователи умных часов Apple получат с финальной версией watchOS 6 «более стабильную» работу операционной системы – по сравнению с ранними бета-версиями, а также поддержку новых приложений, портированных из iOS, голосовые заметки и ряд новых функциональных возможностей в популярных приложениях.