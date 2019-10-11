Xiaomi представила бюджетные холодильники

Компания показала несколько моделей объемом от 160 до 483 литров. Самый дорогой холодильник поддерживает голосовое управление.

Базовая модель в линейке — холодильник Xiaomi Mija с основной камерой на 100 литров и морозилкой на два отсека по 20 и 40 литров. Высота составляет 149 см, а уровень шума не превышает 39 дБ. В нем нет каких-то «умных» функций, это обычный небольшой холодильник.

​Для больших семей представили двухдверные холодильники — есть две модели на 483 и 486 литров. Производитель обещает равномерное охлаждение во всех камерах, низкий уровень шума и защиту от льда. Эти модели по характеристикам и внешне очень похоже, но у одной есть «умные» функции — управление температурой и другими параметрами голосом или через приложение в смартфоне.

В Китае модель на 160 литров стоит 140 долларов, на 210 литров — 225 долларов, на 483 литра — 422 доллара.