iOS 13.1.2 сбрасывает звонки и сажает аккумулятор

Свежая версия iOS 13.1.2 только недавно вышла, но уже стала причиной жалоб пользователей. Патч должен был исправить ряд обнаруженных проблем у новой мобильной операционной системы, но вместо этого добавил ещё больше головной боли пользователям. Сообщается, что это обновление вызвало лавину сбоев телефонных звонков. Примерно через минуту после начала разговора вызов мог нештатно завершиться.

Также появились сообщения о том, что смартфон не отображает входящие вызовы, а у некоторых пользователей в ходе разговора мог отключиться динамик и микрофон. По одной из версий, это можно исправить сбросом настроек сети. Для этого надо зайти в Настройки> Общие> Сброс> Сброс настроек сети.

Другая проблема касается аномально быстрого разряда аккумулятора, а система при этом может выдавать сообщения о перегреве батареи. На данный момент решения проблемы нет, а компания из Купертино хранит молчание. Между тем жалобы уже заполонили социальные сети.

На текущий момент единственным решением является отказ от установки обновления iOS 13.1.2. Поможет ли в этом случае принудительный откат на предыдущую версию, пока не ясно.

При этом отметим, что ранее iOS 13.2 beta 2 была оперативно отозвана компанией-разработчиком, поскольку вызывала сбои на планшетах iPad Pro 2018 года. Причём они были настолько серьёзными, что не всегда помогало даже восстановление в режиме DFU.