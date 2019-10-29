LG представляет новый интеллектуальный холодильник InstaView ThinQ

Слушайте музыку, делайте покупки, оставляйте записки семье. Эти и другие действия можно выполнить с помощью холодильника LG InstaView ThinQ.

Холодильник InstaView ThinQ – это интеллектуальное устройство, которое было представлено на выставке IFA 2019 и дата выпуска которого скоро будет известна. Он оснащен прозрачным 29-дюймовым сенсорным ЖК-экраном высокой четкости, который можно использовать для отображения сообщений и фотографий, установки даты истечения срока годности продуктов. По сути, этот холодильник – настоящая доска объявлений.

Экран делает проверку оставшихся запасов в холодильнике чрезвычайно простой, независимо от того, где вы находитесь. Действительно, благодаря InstaView вы можете проверить, каких продуктов не хватает в холодильнике, удаленно просматривая его содержимое с помощью широкоугольной камеры.

Холодильник InstaView ThinQ, который, безусловно, является интеллектуальным устройством, может использоваться различными способами, чтобы облегчить вашу жизнь. Ниже приведены пять примеров, которые подтверждают, что мы приближаемся к облегченному образу жизни.

Делайте список покупок

Хранение продуктов в холодильнике еще не было таким простым – вы можете создать список покупок, добавив заметку на экране InstaView ThinQ. Таким образом, вы можете легко проверить, что вам нужно, и, подключив холодильник с приложением ThinQ, получить доступ к списку на своем мобильном телефоне, когда находитесь в супермаркете. Кроме того, благодаря встроенному виртуальному помощнику Amazon Alexa, вы можете делать покупки дома, заказывая продукты, которые вам доставят.

Попросите порекомендовать рецепт

Даже если у вас большая коллекция кулинарных книг, рецепт, который вы выбираете слишком часто, требует ингредиентов, которых у вас может просто не оказаться. Эта проблема была решена LG, так как умный холодильник рекомендует рецепты на основе продуктов в холодильнике. После выбора рецепта холодильник может автоматически отправлять информацию на другие подключенные устройства LG, например, инструкции по нагреву духовки. Alexa также будет вашим гидом после всех мероприятий, обеспечивая вам приготовление пищи без стресса.

Сохраняйте энергию

Благодаря использованию InstaView ThinQ вам никогда не придется открывать холодильник, чтобы проверить его содержимое. Просто дважды нажмите на экран, чтобы сделать его прозрачным и убедитесь, что у вас есть все, что нужно. Это не только гарантирует постоянное охлаждение продуктов, но и приводит к значительной экономии энергии.

Вы можете проверить содержимое холодильника даже в продуктовом магазине, потому что умный холодильник LG оснащен 2,0-мегапиксельной панорамной камерой с широкоугольным объективом, который может захватывать изображение изнутри холодильника под разными углами. Вы можете легко получить доступ к приложению LG на своем смартфоне и сразу же проверить, какие продукты вам нужно купить.

Наслаждайтесь развлечениями

Проводя много времени на кухне, готовя еду или просто общаясь с друзьями и семьей, каждый человек понимает важность использования холодильника как устройства, означающего нечто большее, чем просто место для хранения предметов. С LG InstaView ThinQ вы можете управлять своим календарем, проверять погоду, оставлять заметки и напоминания и даже воспроизводить музыку через свою учетную запись на Spotify.

Холодильник оснащен динамиками LG с возможностью подключения Bluetooth, которые умело спрятаны в его верхней части, благодаря чему можно передавать музыку без проводов. Кроме того, вы можете отправлять фотографии и устанавливать срок годности продуктов, используя 29-дюймовый прозрачный сенсорный ЖК-экран HD. А для особого случая вы можете установить поздравительные сообщения на день рождения своих близких. Просто убедитесь, что в холодильнике их ждет торт.

Не отключайте

Идея умной кухни заключается в том, что в будущем все устройства будут соединены друг с другом, чтобы можно было прогнозировать потребности владельца и сократить время подготовки. Благодаря устройствам LG ThinQ мы приближаемся к этому.