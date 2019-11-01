Apple убила многозадачность в iPhone и iPad

Компанию Apple продолжают преследовать неудачи с обновлением операционной системы iOS 13 и iPadOS 13. Пользователи начали жаловаться на проблемы с управлением оперативной памятью и многозадачностью. 

Сообщается, что система стала «более агрессивной» в закрытии фоновых приложений и задач. В результате, такие приложения, как Safari и YouTube вынуждены перезагружаться чаще, чем обычно, когда пользователь открывает их вновь. 

Установившие недавнее обновление отмечают ещё большее ухудшение ситуации в iOS 13.2 и iPadOS 13.2. После повторного открытия  Safari, Камеры, YouTube, Facebook и Instagram, приложения выгружаются из оперативной памяти особенно часто. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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