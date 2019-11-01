A1 обновил тарифы линейки «Анлим»

А1 обновил линейку тарифных планов «Анлим» с неограниченным объемом интернет-трафика, сообщает TUT.by.

Основное нововведение: в тарифах сняли ограничения по объему потребляемого трафика. «Разница между опциями обновленной линейки теперь заключается лишь в скорости доступа, которая варьируется от 1 до 4 Мбит/с», — отмечают в А1.

Тариф «Анлим XS» стоит 8,90 рубля, «Анлим S» — 12,90 рубля, «Анлим М» — 17,90 рубля. Кроме того, в тарифы включено смарт-телевидение VOKA ТВ.

