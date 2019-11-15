МТС запускает новый тарифный план «Безлимитище 2.0»

Компания МТС запускает тарифный план «Безлимитище 2.0» с улучшенной опцией: теперь раздавать интернет можно в любом объеме и без дополнительной платы. Кроме того, предложение доступно со скидками на абонентскую плату.

Новая версия популярного тарифа «Безлимитище» обладает всеми преимуществами, которые так ценят пользователи. В абонентскую плату включен безлимитный интернет без ограничения скорости, 400 минут на разговоры во все сети, а также возможность делиться интернет-трафиком в любом объеме.

Стать абонентом тарифного плана «Безлимитище 2.0» можно по 29 февраля 2020 года. Абонентская плата в течение первых 90 дней с момента подключения для новичков составит 16,50 рубля, для действующих абонентов МТС — 22,50 рубля.

Подробнее об условиях использования тарифного плана читайте на сайте компании.