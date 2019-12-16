А1 внедрил технологию VoLTE

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 первым в Беларуси внедрил технологию VoLTE (Voice over LTE), позволяющую абонентам компании, находясь в зоне действия 4G, совершать и принимать голосовые вызовы высокой четкости.

Благодаря запуску новой технологии переход абонента из сети 4G в сеть 3G во время разговора будет «бесшовным», а соединение с собеседником практически мгновенным. Кроме того, VoLTE позволяет пользоваться мобильным интернетом даже во время звонка, а также экономить заряд аккумулятора смартфона.

Технология VoLTE доступна абонентам А1 бесплатно. Для подключения услуги необходимо выполнить USSD запрос *141*8#. В настоящее время она уже доступна жителям Минска, Гомеля и Пинска. Список населенных пунктов будет пополняться по мере расширения 4G-сети для абонентов А1. Ожидается, что до конца 2019 года технология VoLTE в рамках развития 4G станет доступна во всех областных центрах Беларуси, а также в большинстве крупных городов, охватив 76% населения страны.

Для того, чтобы оценить новые возможности, требуется мобильное устройство с поддержкой технологии VoLTE. Опция доступна на смартфоне «А1 Альфа», а также ряде моделей других производителей. С полным перечнем мобильных устройств, поддерживающих технологию VoLTE в сети A1, можно ознакомиться по ссылке.