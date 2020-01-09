Электрокар BMW iNext получит встроенную поддержку 5G

Концерн BMW в ходе выставки электроники CES 2020, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщил о том, что электромобиль iNext получит встроенное оборудование для подключения к сетям 5G.

Напомним, что iNext — это готовящийся к выпуску кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Автомобиль получит развитые средства автопилотирования.

В BMW сообщили, что выпуск первых экземпляров iNext намечен на середину следующего года. К тому моменту, как отмечается, сети 5G станут достаточно зрелыми, а поэтому BMW начнёт внедрять технологию и в другие свои модели.

Телематические компоненты в составе 5G-платформы для автомобилей BMW разрабатываются в сотрудничестве с HARMAN Samsung. Интеграция 5G в автомобили обеспечит высокоскоростную связь для пассажиров даже в том случае, если у них нет 5G-смартфона.

Что более важно, поддержка 5G открывает совершенно новые возможности в плане развития систем самоуправления. Автомобили смогут обмениваться данными с высокими скоростями и минимальными задержками с другими транспортными средствами и объектами транспортной инфраструктуры.