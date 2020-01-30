Яндекс открыл набор на летнюю стажировку в Минске

Яндекс приглашает студентов и начинающих ИТ-специалистов на летнюю стажировку в минский офис. Участники смогут поработать над реальными задачами и поучиться у опытных наставников. Стажировка оплачивается и длится три месяца.

В этом году стажировка пройдёт по пяти направлениям: фронтенд- и бэкенд-разработка, создание мобильных приложений для iOS и Android, аналитика и машинное обучение. Каждый стажёр будет работать под руководством опытного ментора, который поможет в сложной ситуации. Те, кто проявит себя наилучшим образом, получат шанс стать частью команды Яндекса.

Программа рассчитана на тех, кто уже владеет базовыми знаниями по своей специальности. Например, разработчикам нужно знать хотя бы один язык программирования, а аналитикам — разбираться в математической статистике.

Чтобы попасть на стажировку, нужно подать заявку до 31 мая и пройти отбор. Этапы отбора зависят от направления: в большинстве случаев кандидатам нужно выполнить тестовое задание и пройти два-три технических интервью. В финале кандидаты встретятся с командами, которые набирают стажёров, и смогут выбрать одну из них.

Помимо Минска, стажировка будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Симферополе, Сочи, Иннополисе и Казани. Жители других городов, которые успешно пройдут отбор, смогут пройти стажировку в Москве или Симферополе: компания оплатит им дорогу и проживание.

Подробности о стажировке можно найти на сайте. Кроме того, 20 февраля пройдёт онлайн-конференция, на которой сотрудники Яндекса расскажут, как проходит стажировка и как к ней подготовиться, а также ответят на вопросы.