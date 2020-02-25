HONOR представляет новые умные устройства и расширяет экосистему интернета вещей

Бренд HONOR укрепляет стратегию развития экосистемы интернета вещей, представив на онлайн-конференции в Барселоне линейку умных устройств: смартфон HONOR View 30 Pro — первый смартфон HONOR для европейского рынка с предустановленным магазином приложений AppGallery, смартфон HONOR 9X Pro для европейского рынка, ноутбуки серии HONOR MagicBook, беспроводные стереонаушники HONOR Magic Earbuds для любителей спорта и фитнеса и обновления для смарт-часов HONOR MagicWatch 2.

Для построения максимально удобной объединенной экосистемы и для лучшего понимания потребностей пользователей по всему миру HONOR обратился к данным компании Canalysis, которая занимается исследованиями трендов в сфере мобильных устройств. Согласно актуальному исследованию «Intelligent living in Europe», ожидается, что к 2023 году суммарные продажи умных устройств в Европе превысят 500 миллионов штук, увеличившись с 436 миллионов штук в 2019 г. Между 2020 и 2023 годами среднегодовые темпы роста рынка умных устройств в Европе будут составлять 3,5%, а лидерами по скорости развития станут категории умных колонок и персонального аудио.

«Наше уникальное портфолио передовых интеллектуальных продуктов расширяет экосистему интернета вещей и открывает совершенно новый уровень комфорта и возможностей для пользователей устройств HONOR по всему миру, — сказал президент HONOR Джорд Чжао. — По данным исследования, проведенного компанией Canaly, 41% опрошенных используют более одного умного устройства, находясь на работе или в пути, а дома их доля возрастает до 68%. Это демонстрирует рост потребностей людей в умных цифровых решениях. Предлагая пользователям по всему миру полный ассортимент цифровых продуктов − от смартфонов до носимых устройств, ноутбуков и персонального аудио − HONOR по праву занимает место среди самых популярных брендов для современной молодёжи».

HONOR View 30 Pro: первый смартфон с обновленной платформой AppGallery

HONOR объявил о начале продаж смартфона HONOR View 30 Pro в России и Европе. Смартфон получил тройную основную камеру с кино- и телеобъективами, передовой процессор Kirin 990, быструю проводную и беспроводную зарядку и прочие флагманские характеристики. Смартфон является первым устройством бренда вне Китая, функционирующим на базе платформы Huawei Mobile Services с предустановленным магазином приложений AppGallery.

Магазин приложений AppGallery открывает пользователям HONOR View 30 Pro доступ к широкому спектру приложений в категориях Здоровье и фитнес, Развлечения, Музыка, и Фотография. Благодаря многоступенчатой системе безопасности платформы и строгому отбору приложений пользователи могут не беспокоиться за загруженный контент и находить качественные приложения, максимально соответствующие потребностям.

HONOR 9X Pro: смартфон на базе процессора Kirin 810 для европейского рынка

HONOR 9X Pro стал первым устройством HONOR с предустановленным магазином приложений AppGallery, представленным для реализации в странах Европы. Смартфон оснащён 7-нм процессором Kirin 810, тройной основной камерой с разрешением 48 МП и безрамочным экраном с диагональю 6,59 дюйма. Благодаря сбалансированным компонентам и ПО смартфон отличается стабильной производительностью и высоким качеством мобильной съемки.

Ноутбуки HONOR серии MagicBook выходят на глобальный рынок

Запуск ноутбуков серии MagicBook, в которую вошли устройства с экранами 14 и 15 дюймов, ознаменовал глобальный дебют бренда HONOR в сегменте ПК. Ранее HONOR успешно представил ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro на российском рынке. Выход бренда в новую категорию лежит в рамках стратегии создания экосистемы интернета вещей «1+8+N» и предлагает активным пользователям доступ к универсальному и мощному инструменту для работы, общения и развлечений. Чтобы продемонстрировать возможности мощного аккумулятора ёмкостью 56 Вт×ч, HONOR запустил кампанию #PoweringtheImpossible. Зрители стали свидетелями того, как с помощью пяти ноутбуков HONOR MagicBook 14 была заряжена батарея электромобиля. Примерно за час ноутбуки передали 180 Вт×ч энергии, что позволило электромобилю преодолеть дистанцию в 5 километров.

Беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds — новый образец функциональности беспроводных аксессуаров

HONOR представил HONOR Magic Earbuds — новые беспроводные наушники для поклонников фитнеса, объединяющие прогрессивный дизайн, технологию активного шумоподавления и оптимизированные эргономические свойства: наушники надежно фиксируются внутри уха и не выпадают даже во время интенсивной тренировки. Устройство гарантирует насыщенное звучание и отчетливую передачу голоса в сложных условиях, например, в спортзале, в кафе, в метро или в салоне самолёта. Благодаря трём независимым микрофонам, обеспечивающим комфорт во время голосовых звонков, и длительному времени автономной работы новые беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds станут оптимальным персональным аудиоустройством для активных пользователей по всему миру.

Смарт-часы HONOR MagicWatch 2: новые функции для занятий спортом

HONOR MagicWatch 2 — это современные смарт-часы, разработанные для активных пользователей, которые заботятся о состоянии своего организма и физической формы. HONOR предлагает пользователям новые функции смарт-часов HONOR MagicWatch 2: режим отслеживания менструального цикла, разработанный специально для женщин, и обновленную технологию мониторинга насыщения крови кислородом SpO2.

Режим отслеживания менструального цикла (Female Cycle Tracker), разработанный для женщин, учитывает менструальный цикл, получая информацию из специального приложения, отслеживающего цикл по изменениям физиологических параметров. Кроме того, пользователи могут подписаться на получение push-уведомлений о предполагаемой дате начала менструального цикла.

Обновленная технология мониторинга насыщения крови кислородом позволяет пользователям контролировать параметр SpO2 во время тренировки. Уровни кислорода в крови между 90% и 100% считаются нормальными. Если показатель SpO2 падает ниже 89%, рекомендуется обратиться к врачу. Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 получат поддержку технологии мониторинга SpO2 после следующего обновления ПО.