Конференцию Google I/O отменили из-за коронавируса

На фоне продолжающейся вспышки коронавируса организаторы конференции Google I/O приняли решение отменить мероприятие. Всем разработчикам и посетителям вернут деньги за билеты и сразу предложат забронировать билет на конференцию 2021 года. Что будет с мероприятием в этом году — никто не знает.

В первую очередь на Google I/O 2020 должны были рассказать о всех новых функциях Android 11. Но из-за отмены конференции эта презентация теперь под вопросом. Ее могут перенести на неопределенный срок или провести только в онлайне — компания пока не решила этот вопрос.

Конференция Google для разработчиков должна была пройти с 12 по 14 мая. На таких мероприятиях собираются разработчики и партнеры компании со всех стран мира, поэтому есть риск распротранения коронавируса. Неизвестно, насколько активной будет эпидемия в мае, поэтому Google решила перестраховаться.