Google и Adidas создали «умные» стельки

Adidas совместно с Google и издателем игр EA Sports разработали стельки для футболитов. Сами по себе стельки обычные, но с ними в комплекте идет маленькая капсула — она делает обувь «умной». В этом мини-компьютере встроены различные датчики, которые отслеживают показатели тренировок: скорость бега, количество и качество ударов по мячу и прочее.

Капсула в стельках подключается к смартфону по Bluetooth и передает все данные в приложение Adidas. В качестве дополнительной «фишки» эту статистику можно загрузить в игру FIFA Mobile — это даст дополнительные бонусы для развития своей виртуальной футбольной команды.

«Умные» стельки пока не представили официально, Adidas только опубликовала небольшое тизерное видео, в котором можно рассмотреть дизайн новинки