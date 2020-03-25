Apple представила iOS и iPadOS 13.4

Компания Apple представила новые релизные версии iOS и iPadOS 13.4. Это самые свежие на сегодня крупные обновления операционных систем для мобильных устройств.

В них появились несколько важных обновлений, касающихся как удобства работы, так и поддержки нового оборудования. К примеру, в iPadOS 13.4 введена поддержка мыши и трекпада для iPad, что позволяет повысить точность и улучшить навигацию.

Также добавлена поддержка Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2, а ещё внешних USB- и Bluetooth-мышей сторонних производителей. Похоже, что в Купертино реально хотят сделать свои планшеты аналогами полноценных ноутбуков. Кроме того, в обновлении добавлена поддержка жестов мультисенсорного ввода при использовании Magic Keyboard и Magic Trackpad 2.

Есть улучшения и по части прикладных программ. Так, в приложении «Почта» появилась новая панель инструментов, которая доступна при просмотре сообщений. А дизайн в целом стал более логичным, чем ранее. В частности, значки ответа и удаления теперь размещены дальше друг от друга. Также добавлены значки «Папка» и «Составить».

В iOS 13.4 добавлена функция совместного использования папок iCloud Folder Sharing. Её анонсировали в прошлом году на WWDC, но внедрили только сейчас. Функция показывает обновления в реальном времени, позволяя синхронизировать файлы на всех подключённых устройствах.

Появилась поддержка универсальных покупок, которая работает на iOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 и Xcode 11.4. Это позволит приобрести приложение, способное функционировать на всех этих платформах.

Также добавлены новые Memoji и Animoji. Появились новые упоминания о возможности CarKey. Она позволяет использовать iPhone в качестве электронного ключа и пульта ДУ для автомобиля. А функция совместного использования позволит создавать ключи доступ для друзей и членов семьи. Хотя функция пока не запущена, в обозримом будущем её появление ожидается.

iOS 13.4 включает поддержку навигационных приложений сторонних производителей для CarPlay Dashboard, а также поддержку информации по вызову.

Для приложения «Фотографии» на iPad появились новые сочетания клавиш, а AR Quick Look поддерживает воспроизведение аудиофайлов в формате USDZ. Apple также добавила ряд новых возможностей и исправила многие ошибки.