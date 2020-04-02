Исследование: сколько платят в IT в Беларуси

Средняя зарплата в сфере IT за январь-апрель 2020 года по Беларуси составила 1949$. Медианная - 1675$. Данные были представлены на основании 1602 анкет работников сферы IT. Какова оказалась при этом разбежка зарплат в областных городах и как выглядят эти цифры относительно Минска можно увидеть на инфографике.

Статистика по городам показывает, что за последние 3 месяца среди специалистов всех должностей и с любым опытом самая большая медианная зарплата оказалась в Минске - 1700$ (по данным 1410 анкет), кроме столицы в тройку лидеров также вошли Гродно и Витебск. Самая маленькая медиана была отмечена в Гомеле - 1000$ (по данным 46 анкет). При этом, разбежка между Минском и Гомелем составила 700$. Минимальные зарплаты относительно всех областных центров попали в диапазон 100-400$.

Меньше всего данных было получено о зарплатах специалистов из Витебска, ими было заполнено всего 24 анкеты. Максимальное значение зарплаты за январь-апрель 2020 года было зафиксировано в столице (10000$), а среди областных центров – в Бресте (6200$).

Медианная зарплата – это сумма, которую указал человек, оказавшийся средним в общем ряду зарплатного ряда. Этот показатель делит ряд на две равные части, отсекая 50% людей с зарплатой ниже медианы и 50% людей с зарплатой выше указанной медианы.

Данные о зарплатах были получены на основании анонимного опроса по зарплатам, собранных salaries.dev.by. Сайт собирает базу сведений о реальных зарплатах в IT-сфере Беларуси на основании анонимных анкет, заполненных специалистами, занятыми в этой области.

«Витебский курьер» специально для KV.by