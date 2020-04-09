МТС предоставил бесплатный безлимитный интернет до конца лета на тарифах «Супер»

МТС сделал бесплатным интернет на самой массовой линейке тарифов «Супер» до конца лета: интернет-трафик будет доступен на скорости до 1 Мбит/сек. Добавить услугу можно с помощью USSD-запроса *584#.

Интернет-трафик на скорости до 1 Мбит/сек и в любых объемах доступен абонентам как на действующих тарифах — «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50», так и на архивных — «Супер 8», «Супер max», «Супер max+».

Бесплатная услуга «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» действует по 31 августа включительно, после автоматически удаляется. Таким бонусом могут воспользоваться действующие и новые абоненты тарифной линейки.