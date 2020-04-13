Скончался белорусский IT-предприниматель Алексей Бурдыко

В Москве на 35-м году жизни от коронавируса скончался известный белорусский IT-деятель Алексей Бурдыко. О смерти сообщил его друг Павел Таран.
Алексей был известен как основатель Techlabs и Gameshow. Кроме того, он занимался организацией киберспортивных турниров на территории России и стран СНГ и был одним из владельцев стриминговой платформы Play2Live, которая в 2018 году привлекла 30 миллионов долларов инвестиций.
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Комментарии
Опаньки... Когда-то пересекались пару раз. Мои соболезнования...
Да, действительно, жаль... Не просто пересекались. Статьи для его ресурса делали и не я один - многие. На мероприятиях частенько виделись. Позитивный и деловой был человек, молодой, успешный но без зазнайства, а мы то считали его много старше.
Многие и здесь, в Минске на его проектах и схемах работы поднялись. Кого-то, как я понял, он в Москву забрал, неожиданно эти люди там, в игровой индустрии обьявились... Он лет 10 уже в этой Москве крутился
Он бы еще многое сделал. Жаль...