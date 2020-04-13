Скончался белорусский IT-предприниматель Алексей Бурдыко

В Москве на 35-м году жизни от коронавируса скончался известный белорусский IT-деятель Алексей Бурдыко. О смерти сообщил его друг Павел Таран.

Алексей был известен как основатель Techlabs и Gameshow. Кроме того, он занимался организацией киберспортивных турниров на территории России и стран СНГ и был одним из владельцев стриминговой платформы Play2Live, которая в 2018 году привлекла 30 миллионов долларов инвестиций.