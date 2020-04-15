Apple представила самый дешевый iPhone

Apple представила iPhone SE - первый смартфон компании в текущем году. Аппарат стал наследником одноименного "яблочного" девайса, выпущенного четыре года назад.

Дизайн нового смартфона похож на iPhone 8. В нем установлены 4.7" экран, выполненный по технологии Retina IPS, и кнопка Home с сенсором отпечатка пальца Touch ID. На задней панели расположена камера с разрешением 12 мегапикселей. iPhone SE основан на чипе Apple A13 (как у iPhone 11) и имеет "на борту" 64 Гб встроенной памяти. Кроме того, наличествуют NFC с поддержкой бесконтактной оплаты Apple Pay и несъемный аккумулятор, емкость которого на данный момент неизвестна.

Новый iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, защищенный от воды и пыли. Доступны белый, черный и красный цвета. Операционная система - актуальная iOS 13.

В США цены на iPhone SE начинаются от $399, в России - от 39990 руб. (~$530).