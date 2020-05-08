В МТС стартовали продажи смартфона iPhone SE

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфона iPhone SE второго поколения. С 8 по 10 мая они будут доступны по сниженным ценам.

Это все такой же компактный, продуманный до мелочей и наиболее доступный по цене аппарат в современной линейке «айфонов». Смартфон оснащен дисплеем Retina HD с диагональю 4,7 дюйма, для которого характерны широкие углы обзора, высокие показатели яркости и контрастности, а также отличная цветопередача. Олеофобное покрытие предотвращает появление следов от пальцев на экране.

Новый iPhone SE поддерживает возможность беспроводной зарядки. Его корпус выполнен из алюминия и стекла и надежно защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP67. С такой защитой смартфон может без неприятных последствий погружаться в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.

Архитектура iPhone SE построена на основе мощного процессора A13 Bionic, который установлен во все смартфоны серии iPhone 11. Благодаря ему самые современные приложения, игры и элементы дополненной реальности работают невероятно плавно. А само устройство останется актуальным еще в течение многих лет. Кроме того, процессор позволил реализовать множество технологий высокоскоростной передачи данных, таких как Gigabit LTE и Wi-Fi 6.

Основная широкоугольная камера на 12 Мп умеет снимать видео в разрешении 4K с детализацией до 60 кадров в секунду. А с использованием ряда эффектов даже в темное время суток будут получаться снимки студийного качества. Портретный режим фронтальной камеры на 7 Мп позволяет изменять степень размытия фона как во время съёмки, так и после неё.

С 8 по 10 мая на iPhone SE действуют специальные цены. Версию с внутренним накопителем объемом 64 ГБ можно приобрести за 1399 рублей. Версия со 128 ГБ памяти в течение трех дней будет доступна за 1599 рублей. Apple iPhone SE 256 ГБ получил акционную цену 1899 рублей. Его можно купить в рассрочку от 95,77 рубля в месяц.

С 11 мая iPhone SE с объемом памяти на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ будут продаваться за 1459, 1629 и 1989 рублей соответственно.