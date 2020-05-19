В Беларуси заработал межоператорский сервис для аутентификации абонентов в интернете

Белорусские мобильные операторы A1, МТС, life:) запустили новый межоператорский сервис для аутентификации абонентов в интернете – Mobile Connect. Технология позволяет проходить авторизацию на сайтах по номеру мобильного телефона без пароля.

Аутентификация с помощью Mobile Connectзначительно экономит время: регистрация происходит всего за три клика, поэтому запоминать связку «логин-пароль» больше не нужно. Кроме того, технология обеспечивает безопасность выполняемых операций и защищает персональные данные, поскольку подтверждение аутентификации происходит по защищенным каналам операторов. Вход на сайт возможен с любого устройства — компьютера, планшета, мобильного телефона. А для прохождения аутентификации подойдет любая модель телефона.

В настоящее время новая технология стала доступна пользователям портала Знай бай. Для авторизации необходимо войти в личный кабинет на сайте образовательной платформы и «привязать» к своей учетной записи номер телефона, с помощью которого и будет осуществляться вход на сайт.

На главной странице портала пользователь выбирает «вход по номеру телефона» и вводит номер в появившемся окне. После этого оператор отправляет абоненту на телефон USSD-запрос с просьбой подтвердить или отклонить вход в личный кабинет.

Ожидается, что в ближайшее время возможности решения будет существенно расширены за счет внедрения аутентификации с дополнительной защитой PIN-кодом, появления функционала идентификации пользователя и автозаполнения форм. Кроме того, применение технологии Mobile Connectпозволит владельцам любых веб-сайтов и мобильных приложений увеличить количество регистраций.

Ассоциация GSM (GSMA) инициировала данный проект по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации на основе абонентского номера в 2014 году. Сегодня Mobile Connect — это международный проект, который привлек десятки телеком-операторов по всему миру. Для белорусского рынка это новый сервис, внедрение которого также проходит под эгидой GSMA. Технологией Mobile Connectпользуются абоненты 75 операторов мобильной связи в 45 странах мира. Теперь к их числу присоединилась и Беларусь.

Тестирование межоператорского сервиса по упрощенной авторизации белорусских абонентов в интернете осуществляется в рамках соглашения, заключенного операторами связи A1, МТС, life:) и ставшего примером успешной коллаборации компаний в телекоммуникационной сфере.