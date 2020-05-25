Опубликован джейлбрейк для всех iPhone

Команда хакеров unc0ver опубликовала новый джейлбрейк, который работает на всех устройствах Apple — поддерживаются смартфоны с iOS 11 до последней iOS 13.5. Об этом один из создателей взлома сообщил в своем твиттере.

Самый масштабный джейлбрейк iPhone удалось реализовать за счет обнаруженной в коде системы уязвимости. Правда, авторы не стали делиться подробностями, видимо, чтобы Apple не закрыла эту брешь в коде iOS слишком быстро.

По словам старшего разработчика джейлбрейка, известного под ником Pwn2Ownd, их проект добавляет ряд исключений к существующим правилам безопасности iOS. Как отмечают в Enagdget, Джейлбрейк использует уязвимость нулевого дня в iOS 13.5, но должен сохранить защиту пользовательских данных и изолированную программную среду системы, которая ограничивает несанкционированный доступ программ к чувствительной информации.

Джейлбрейки используются в гаджетах Apple для расширения функциональности устройств. Пользователи получают больше опций кастомизации системы, а также возможность устанавливать софт из других источников. Однако владелец девайса остается без гарантийной поддержки.