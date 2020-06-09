Презентация PlayStation 5 пройдет 11 июня

Изначально презентация PS5 должна была пройти 4 июня, но в это время начались массовые протесты в США. Sony решила отложить мероприятие ровно на неделю — оно пройдет 11 июня в 23:00 по московскому времени.

Презентация PS5 и игр для нее пройдет полностью онлайн — будет трансляция на Twitch и YouTube. На этой презентации должны раскрыть дизайн и, возможно, объявить цену. Также Sony обещает анонсировать игры нового поколения и показать геймплей. Но компания планирует сразу несколько анонсов на лето, поэтому вряд ли раскроет все секреты сразу.

Sony, как и Microsoft, уже обнародовала характеристики консоли. При прямом сравнении мощности PS5 оказалась слабее Xbox Series X от Microsoft — 10,28 терафлопс против 12 терафлопс. Но у Sony стоит самый быстрый SSD-накопитель на рынке со скоростью до 5,5 Гб/с — ничего подобного в продаже до сих пор нет. Это может оказаться главным преимуществом PS5 перед конкурентом.