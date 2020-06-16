Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple

Европейская комиссия начала расследование, цель которого выяснить, не нарушает ли американская компания Apple правила, установленные в Евросоюзе для разработчиков приложений. Расследование коснется, уточняется на сайте Еврокомиссии, магазина приложений App Store и условий его использования разработчиками. В частности, действующего ограничения на возможность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях приобретения приложений вне App Store.

В Еврокомисси отмечают, что расследование начато на основании жалоб Spotify, распространителе электронных и аудиокниг на недобросовестную конкуренцию. "Мобильные приложения в корне изменили способ доступа к контенту. Apple устанавливает правила распространения приложений среди пользователей iPhone и iPad. Похоже, что Apple взяла на себя роль "привратника", когда речь идет о распространении приложений и контента среди пользователей популярных устройств Apple. Мы должны сделать так, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где Apple конкурирует с другими разработчиками приложений, используя собственные сервисы Apple Music или Apple Books", - заявила Маргрет Вестагер, датский политик, занимающая должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии.

На сайте комиссии также уточняется, что параллельно в отношении Apple открыто официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушает ли система электронных платежей Apple Pay европейские нормы.