В минском метро установили идентификатор лиц

На станции метро "Площадь Ленина" появилось новое устройство для оплаты проезда, сообщает агентство Минск-Новости.

Пока идентификатор лиц работает в тестовом режиме: портрет пассажира привязывается к его банковской карточке, и когда человек проходит через турникет, лицо автоматически фиксируется и распознается камерой, а с карты списывается стоимость поездки. Проект реализует "Беларусбанк" совместно с Минским метрополитеном.

Организаторы обещают ускорить полноценный запуск системы, поэтому совсем скоро ноу-хау будет доступно для всех минчан.