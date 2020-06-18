Telegram "разблокировали" в России

Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram на территории России. По данным ведомства, это было сделано по согласованию с Генпрокуратурой России.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм», – сказано в заявлении Роскомнадзора. – «Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков».

Стоит отметить, что в течение всего срока блокировки российские пользователи Telegram могли пользоваться им без особых проблем.

Причин, по которой ограничения с Telegram были сняты, может быть несколько: или Telegram в итоге предоставил ФСБ ключи шифрования, или в мессенджере больше нет сквозного шифрования.