МТС продлил скидку на абонплату тарифа «Безлимитище+» для новых абонентов

МТС продлил скидку на абонплату тарифа «Безлимитище+» в рамках акции «Летние бонусы». Предложение адресовано тем, кто впервые становится абонентом оператора. При подключении на «Безлимитище+» по 16 августа размер абонентской платы для новичков первые 180 дней составит 12,50 рубля, далее — 18,50 рубля за следующие 90 дней.

Таким образом период действия скидок на абонентскую плату тарифного плана «Безлимитище+» для новичков в рамках акции «Летние бонусы» увеличился до 9 месяцев. Для действующих абонентов тарифа и тех, кто перейдет на «Безлимитище+» с других тарифных планов, размер абонплаты составляет 24,50 рубля в месяц.

«Безлимитище+» включает 400 минут в месяц на звонки во все сети страны и неограниченный по объему и скорости интернет, а также бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi. Кроме того, до конца лета можно раздавать безлимитный интернет в неограниченном объеме.

В акцию при подключении по 16 августа также входят дополнительные бонусы для абонентов тарифного плана «Безлимитище+». Подключиться на «Безлимитище+» можно по 31 августа 2020 года.