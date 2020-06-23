Apple представила iOS 14

Главным нововведением iOS 14 стала поддержка виджетов на рабочем экране — раньше они были доступны только в отдельной ленте. Теперь вместе с иконками приложений можно добавить виджет погоды, музыкального плеера, физической активности и других программ.

Виджеты могут быть разного размера и иметь разное соотношение сторон. Также можно установить галерею виджетов — когда в одной плашке размещаются сразу несколько виджетов и их можно пролистывать.

Для приложений появилось отдельное окно, в котором иконки сортируются по алфавиту или по тематическим папкам — этот список создается автоматически. Другое важное изменение — поддержка режима «картинка в картинке». Теперь видео из любого приложения можно свернуть в маленькое окно, которое будет отображаться поверх остальных приложений. Это маленькое окно можно разместить в любом месте на экране, можно изменить его размер или спрятать.

У виртуальных аватаров Memoji появилось больше вариаций — новые настройки лица, прически, аксессуары и другие детали, включая отображение людей разного возраста. Фирменные карты Apple Maps получили больше возможностей для рекомендаций интересных мест, кафе/ресторанов, веломаршрутов и достопримечательностей.

Еще с iOS 14 iPhone превращается в ключ для автомобиля. Через NFC можно открывать и запускать машину, которая поддерживает электронные ключи. С этим обновлением пользователи iPhone смогут делиться виртуальным ключом от автомобиля прямо через мессенджер. Кроме того, с помощью NFC можно взаимодействовать с метками, например, это могут быть места для быстрой оплаты парковки.

NFC-модуль стал более функциональным с новой технологией Apple Clips. По задумке, в будущем по всему городу будут разбросаны метки — их нужно сканировать с помощью смартфона и тогда на нем запустится мини-версия приложения магазина или сервиса. Например, можно подойти к электросамокату, поднести к нему смартфон и взять его в аренду, не устанавливая новое приложение.

Небольшие, но важные мелочи — в iOS 14 переработали «звонилку». Теперь окно вызова не открывается на весь экран, а появляется в виде небольшого уведомления, которое можно смахнуть. А еще владельцы iPhone и iPad теперь могут выбрать сторонний браузер и почтовый клиент по умолчанию.