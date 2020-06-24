В iOS 14 нашли секретную функцию

В iOS 14 появилась возможность управлять iPhone постукиванием по задней крышке. Об этом сообщает изучившее бета-версию ОС издание MacRumors.

С активированной функцией Double Tap смартфон будет интерпретировать постукивания и щелчки по корпусу как команды управления. В частности, по двойному щелчку девайс откроет Центр управления, Центр уведомлений, заблокирует iPhone, сделает снимок экрана, увеличит или убавит громкость или включит бесшумный режим. Сценарии могут быть настроены пользователем.

Секретную функцию, не анонсированную на презентации WWDC 2020, можно настроить под возможности универсального доступа. Например, по щелчку телефон может увеличить изображение на дисплее, перевести текст в речевой формат, включить Voice Over, с которым ОС будет проговаривать названия объектов на экране.

По словам журналистов, смартфон довольно неплохо управляется с помощью двойных или тройных постукиваний по корпусу. Обнаруженная функция встречается только в бета-версии iOS 14.