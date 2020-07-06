Windows 10 2004 вызывает проблемы с драйверами и OneDrive

Помимо функциональных и накопительных обновлений Центр обновления Windows в Windows 10 также отвечает за установку драйверов для дисплея, аудио, Bluetooth и подключенных устройств.

Для большинства пользователей апгрейд происходит гладко, однако в некоторых случаях возникают проблемы. После выхода Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) 27 мая нынешнего года некоторые производители электроники, в частности Asus, обновили свои драйверы дисплея для лучшей поддержки новой ОС, чем спровоцировали головную боль у ряда пользователей. На некоторых системах процесс обновления драйвера дисплея останавливался на середине с сообщением об ошибке.

Согласно жалобам пользователей на форуме Microsoft, Центр обновления Windows продолжает предлагать новую версию драйвера, даже если она уже была успешно установлена, и процесс инсталляции превращается в бесконечную петлю.

Помимо прочего, на некоторых системах обновление до Windows 10 May 2020 Update приводит к сбою в работе OneDrive. В частности пользователи жалуются на невозможность получить доступ к синхронизированным с OneDrive файлам. По их словам, если перед установкой Windows 10 May 2020 Update они синхронизировали свои файлы с облачным хранилищем, то после установки они не могут получить к ним доступ. Некоторые пользователи также жалуются на то, что после апгрейда сервис перестает работать. Microsoft уже начала выпуск временного исправления для этой проблемы.