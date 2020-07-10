Apple выпустила первые публичные беты iOS 14 и iPadOS 14

В июне во время WWDC 2020 компания Apple представила новые версии ряда своих платформ, выход которых состоится осенью. Сегодня компания выпустила первые бета-версии предстоящих обновлений для своих мобильных ОС в лице iOS 14 и iPadOS 14. Днём ранее разработчики получили доступ ко вторым бета-версиям этих платформ.

Публичные бета-тестеры, которые подписались на программу обкатки обновлений Apple, уже могут загрузить эти сборки для iOS и iPadOS по беспроводной сети после установки соответствующего сертификата с веб-сайта Public Beta на устройство. Обновления не стоит устанавливать на основные устройства, поскольку речь идёт о нестабильных бета-версиях программного обеспечения, которые могут включать серьёзные ошибки.

Основным нововведением операционной системы iOS 14 стали виджеты. В новой версии ОС их можно добавлять на главный экран, расположив рядом с иконками приложений (занимают минимум 4 места для иконок). Также Apple представила «Библиотеку приложений», которая автоматически организует приложения в новые группы и списки. Появилась общесистемная поддержка функции «картинка-в-картинке» по аналогии с macOS.

Был существенно обновлён голосовой помощник Siri: как визуально, так и технически: свежая Siri работает в 20 раз быстрее, может отправлять аудиосообщения, поддерживает ещё 12 языков для перевода и больше внешних служб. Функция App Clip позволит запускать части приложений без их установки (аналог Android Instant Apps). Улучшены «Сообщения», «Карты», CarPlay и многое другое.

Для iPadOS 14 заявлены те же функции, что и в iOS 14, а также некоторые специфические новшества. Apple добавила боковую панель ко многим приложениям, позволяя пользователям получать доступ к ряду полезных функций вроде файлов и папок. Появились выпадающие меню в духе настольных операционных систем. Siri и другие приложения вроде телефонных звонков или поиска теперь отображаются как компактные уведомления, не отнимая под себя экран и не скрывая интерфейс во время работы. Планшеты Apple получили Scribble — улучшенную поддержку рукописного ввода с помощью цифрового пера Apple Pencil: функция позволяет вводить распознанный рукописный текст в любое текстовое поле. Существенно улучшен поиск по всей системе и внесены другие оптимизации.

Все iPhone и iPad, которые в настоящий момент работают на 13-х версиях мобильных ОС Apple, смогут обновиться до iOS 14 или iPadOS 14.