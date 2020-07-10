Sony вложила $250 миллионов в Epic Games

Sony инвестировала $250 млн в миноритарный пакет акций компании Epic Games, создавшей популярную королевскую битву Fortnite. В совокупности с тремя предыдущими раундами инвестирования привлечённая Epic Games сумма составит $1,83 млрд. Компании заявили, что сделка укрепляет и без того тесные отношения и усиливает их общую цель — продвигать передовые новшества в сфере технологий, развлечений и социальных сетей.

Тесная связь между Sony и Epic Games была замечена ещё в мае, когда были впервые показаны возможности движка Unreal Engine 5, работавшего на PlayStation 5. Как сообщила сама Epic Games, она на сегодня привлекла $1,58 млрд в трёх предыдущих раундах инвестирования. В 2012 году компания получила от Tencent инвестиции в размере $330 млн в обмен на 40-процентную долю в акциях.

Инвестиции позволят Sony и Epic расширить своё сотрудничество в рамках портфеля развлекательных активов и технологий Sony, а также социальной платформы развлечений Epic и цифровой экосистемы (Fortnite и Epic Games Store). Инвестиции Sony поступят после одобрения регулирующими органами.

Epic подтвердила, что всё ещё сможет публиковать свои продукты на других платформах. Как уже отмечалось, Sony приобретает лишь небольшую часть Epic Games (1,4 % акций Epic), а никак не контрольный пакет — получается, сегодня стоимость Epic Games составляет $17,86 млрд.

Сделка важна для Sony, потому что она нуждается в союзниках в грядущей консольной войне. Позднее в этом году Sony планирует выпустить PlayStation 5, которой придётся конкурировать с Microsoft Xbox Series X. Но Epic заявляет, что её Unreal Engine 5 и Fortnite будут работать со всеми игровыми платформами, поскольку Epic в целом нацелена на кроссплатформенные технологии. Если Sony и получит какое-либо преимущество от инвестиций в Epic, об этом ничего не сообщается.