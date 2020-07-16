Apple выпустила обновление iOS 13.6

Обновление iOS 13.6 уже доступно для скачивания и установки на всех айфонах, которые получили iOS 13 в прошлом году. Но функция CarKey полноценно работает только со смартфонами от 2018 года — iPhone XR/XS и новее.

CarKey — это функция, которая использует NFC в качестве альтернативы ключу от автомобиля. Это пока работает только с новыми моделями BMW, но в будущем обещают поддержку большего количества производителей.

Через CarKey можно добавить виртуальный ключ от автомобиля в кошелек, рядом с банковскими картами из Apple Pay. Из этого приложения можно открыть ключ, затем приложить смартфон к ручке на двери автомобиля, чтобы тот открылся. Таким же образом можно завести машину.

Функция CarKey позволяет не только управлять своим автомобилем самому, но и передавать виртуальный ключ другим. Например, можно попросить ребенка забрать что-нибудь из машины и дать ему доступ к открытию автомобиля без возможности завести его. Или дать ключ другу и ограничить время поездки двумя часами.

Остальные нововведения минимальны. В настройках приложений появились отдельные переключатели для включения автоматического скачивания и автоматической установки обновлений. В приложение «Здоровье» добавили раздел «Симптомы», куда можно записывать информацию о своем самочувствии при болезнях (пока работает только в США).

Также Apple выпустила iPad OS 13.6, macOS 10.15.6 и новые watchOS и tvOS — обновления уже доступны для скачивания.