Slack подал антимонопольную жалобу на Microsoft в ЕС

Компания Slack Technologies, разработчик корпоративного мессенджера Slack, подала на корпорацию Microsoft антимонопольную жалобу в Еврокомиссию. Обвинения сводятся к неконкурентному поведению последней и злоупотреблению доминирующим положением на рынке.

Суть претензии Slack Technologies заключается в том, что Microsoft, по ее мнению, использует нечестные способы продвижения собственного корпоративного мессенджера Teams, прямого конкурента Slack. В частности, в жалобе в Европейскую комиссию описан механизм распространения Teams в качестве дополнения к самому популярному пакету офисных программ в мире – Microsoft Office.

Представители Microsoft не стали комментировать заявление Slack о неконкурентном поведении софтверного гиганта ввиду использования Office в качестве инструмента продвижения Teams. Они лишь подчеркнули, что Slack отстала от Teams из-за отсутствия критически важных пользователям функций.