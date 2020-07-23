Apple выпустила третью бета-версию iOS 14 для разработчиков

Apple выпустила третьи бета-версии iOS 14 и iPad OS 14 для разработчиков. Напомним, что вторые бета-версии своих мобильных платформ калифорнийский техногигант представил всего две недели назад. Пользователи, которые зарегистрированы в программе разработки Apple, могут получить обновления прямо сейчас.

iOS 14 изменила концепцию главного экрана мобильной операционной системы Apple впервые за долгое время. На нём теперь можно размещать виджеты, размер которых может быть выбран из трёх доступных вариантов. Кроме того, появилась так называемая «Библиотека приложений», в которой всё установленное на смартфоне ПО отображается в виде списка, упорядоченного в алфавитном порядке.

Изменения коснулись практически всех функций операционной системы. Окно входящего вызова теперь занимает не весь экран, как было раньше, а отображается в виде небольшого баннера в верхней части дисплея, который не мешает работе со смартфоном. Siri также не захватывает весь экран, а довольствуется небольшим окном. В приложении Health появилась долгожданная функция отслеживания сна.

Напоминаем, что данное программное обеспечение Apple выпускает для разработчиков, и его стабильность при повседневном использовании не гарантируется. Поэтому устанавливать iOS 14 и iPad OS 14 на своё основное устройство не рекомендуется.