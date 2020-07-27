В МТС доступен iPhone SE по сниженной цене

С 27 июля в МТС снижены цены на смартфон Apple iPhone SE. Самый доступный среди современных «айфонов» можно приобрести в рассрочку от 67 рублей в месяц. Выгоднее стали версии с объемом памяти - 64 ГБ и 128 ГБ.

iPhone SE оснащен самым быстрым и высокотехнологическим процессором, разработанным компанией Apple – A13 Bionic. Он обеспечивает плавную работу любых приложений и способен справляться с огромными потоками данных. Именно благодаря ему основная камера на 12 Мп способна снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Отличного качества селфи можно получить и с помощью передней камеры на 7 Мп, которая поддерживает 6 эффектов студийного уровня и грамотно настраивает освещение таким образом, чтобы черты лица и цвет кожи смотрелись максимально естественно.

iPhone SE оснащен компактным 4,7-дюймовым Retina HD экраном. Для него характерны естественная цветопередача и большие углы обзора, а с технологией True Tone картинка в нем автоматически подстраивается под освещение, чтобы изображение всегда было комфортным для глаз. Корпус из металла и стекла выглядит невероятно стильно и при этом обладает защитой пыли и влаги согласно стандарту IP68. Емкий аккумулятор позволяет смотреть видео до 13 часов от одного заряда, поддерживает быструю зарядку 18 Вт и может заряжаться беспроводным способом.

Cтоимость iPhone SE с внутренним накопителем на 64 ГБ снижена до 1339 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 130 рублей, а на два года – 67 рублей.

А версию iPhone SE со 128 ГБ памяти в период действия акции можно забрать за 1509 рублей. С рассрочкой на год с ежемесячный платеж составит 146 рублей, а на два года – 77 рублей.