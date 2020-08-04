Вышло обновление ядра Linux 5.8 с поддержкой российского процессора

Ядро Linux обновилось до версии 5.8. Разработчики внесли более 17 тысяч – наибольшее число за всю 29-летнюю историю существования, а в исходном коде появилось на миллион строк больше. Одним из нововведений стало добавление поддержки российского процессора Baikal-T1.

В ядре Linux версии 5.8 реализовали множество нововведений, касающихся виртуализации с безопасностью, памяти с системными сервисами, дисковой подсистемы с файловой системой, сетевой подсистемы, работы с различным оборудованием и даже замены части терминов в коде на нейтральные названия (master/slave, whitelist/blacklist и т.п.).

Большое количество изменений, исправлений и нововведений повлекло за собой увеличение размера патча по сравнению с предыдущим: обновление 5.8 весит 65Мб. Для сравнения, вес патча 5.7 составлял 39Мб – почти вдвое меньше.