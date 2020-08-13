Apple выпустила обновление iOS 13.6.1

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11. Решить их поможет установка iOS 13.6.1, которая уже доступна для загрузки.

Дело в том, что после установки упомянутого ранее обновления некоторые пользователи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max заметили, что дисплеи их устройств периодически стали приобретать отчётливый зелёный оттенок. По имеющимся данным, это происходило в некоторых случаях после разблокировки экрана устройства или при использовании его в тёмном помещении, поэтому предполагалось, что проблема носит программный характер.

В описании iOS 13.6.1 сказано, что разработчики устранили проблему, «связанную с управлением температурными режимами», которая могла привести к появлению зелёного оттенка на экранах некоторых смартфонов. Кроме проблемы с зелёным оттенком экранов iPhone разработчики исправили ещё две ошибки. Была устранена проблема, из-за которой иногда не происходило автоматическое удаление ненужных системных файлов, когда заканчивалось свободное место в памяти устройства, а также ошибка, из-за которой функция «Уведомления о контакте» могла быть отключена для некоторых пользователей.

Вероятнее всего, iOS 13.6.1 станет одним из последних обновлений этой версии программной платформы. Согласно имеющимся данным, Apple активно работает над тестированием и отладкой iOS 14, которая должна быть официально запущена осенью этого года.