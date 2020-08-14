Epic Games подала в суд на Apple и Google

Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания-разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исковые требования Epic Games.

Все началось с того, что Epic Games 13 августа 2020 г. представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment), предложив пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Fortnite – условно-бесплатная игра, но с помощью V-bucks («виртуальных баксов») пользователи могут докупать дополнительные опции внутри игры. Эти виртуальные деньги можно покупать с помощью банковской карты или PayPal.

Разработчики объявили, что вводят в Fortnite постоянные скидки на виртуальные баксы — они могут достигать 20%. На PC, Mac, PlayStation, Xbox и Switch новая цена применяется автоматически. На мобильных телефонах виртуальные деньги можно получить в том случае, если геймер платит напрямую Epic в обход Apple и Google. При этом пользователь получает скидку на покупку.

Магазины приложений Apple и Google взимают с разработчиков комиссию в размере 30% за продажу любых товаров, скидки 20% в них нет. Как написала Epic в своем блоге, если Apple или Google снизят свои комиссионные сборы в будущем, Epic вернет пользователям разницу.

Узнав об этом, Apple в тот же день удалила из магазина приложение, которое до этого присутствовало в App Store в течение 10 лет. В ответ Epic Games тут же подала 62-страничный иск в суд против Apple. Молниеносность, с которой был подготовлен иск, косвенно указывает на то, что разработчик готовился к такому развитию событий.

13 августа 2020 г. Epic Games также призвала пользователей соцсетей присоединиться к компании против Apple с хэштегом #FreeFortnite, призывая игроков добиваться возврата денег от Apple, если они потеряют доступ к игре, и создав видео-ролик Nineteen Eighty, пародирующий знаменитую рекламу Apple 1984. В пародии, которая быстро набрала сотни тысяч просмотров, женщина-боец Fortnite бросает дубинку в форме единорога, чтобы разбить экран, на котором персонаж с яблочной головой говорит о «годовщине директивы по объединению платформ».

14 августа 2020 г. Google вслед за Apple удалила Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android. И тоже получила иск от компании Epic Games с обвинением в нарушении антимонопольного законодательства.

Epic Games в обоих исках требует, чтобы на время разбирательства судья наложил запрет на подобную практику блокирования доступа к каким-либо приложениям в магазинах Apple и Google.