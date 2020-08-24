МТС прокомментировал работу интернета 23 августа.

"Во второй половине дня 23 августа в связи с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети на этих территориях, и связанное с этим снижение качества работы интернет-сервисов у абонентов.

Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности, в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов.

На данный момент сеть работает в штатном режиме. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации", - сообщается на официальном сайте МТС.