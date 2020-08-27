29 августа пройдет прямая телефонная линия для абонентов МТС . В это время абоненты МТС смогут задать вопросы, касающиеся деятельности мобильного оператора.

На обращения будет отвечать руководитель коммерческого департамента Николай Булаш. Задать вопросы о деятельности компании можно с 9:00 до 12:00 по телефону +375 33 9050023.

Ознакомиться с графиком работы прямой телефонной линии можно здесь.