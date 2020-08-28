Виртуальный магазин А1 заработал в формате live streaming

Виртуальный магазин компании А1 начал работу в формате live streaming. Теперь клиенты могут не только получить онлайн видеоконсультацию по выбранной модели устройства, но и в режиме реального времени виртуально «прогуляться» по обновленному центру цифровых услуг в сопровождении специалиста компании.

Благодаря системе стационарных веб-камер, которыми оборудовано новое помещение, консультанты смогут продемонстрировать клиентам особенности работы тех или иных устройств с камер своих рабочих смартфонов, показать открытые витрины мобильных устройств и аксессуаров, а также провести их к полноценным демо-зонам видеосервиса VOKA и системы «А1 Умный дом».

Механика взаимодействия для удобства клиентов при этом остается без изменений. Для посещения виртуального магазина по-прежнему необходимо зайти на сайт А1 и перейти в соответствующий раздел. Выбрав интересующий товар, остается нажать на виджет видеоконсультации – и после уточнения контактных данных для связи на указанный номер поступит запрос, а в браузере устройства (компьютера или смартфона) начнется сеанс односторонней видеосвязи (клиент может видеть консультанта, интерактивную витрину и товары на ней, но сам при этом остается невидимым). Виртуальный магазин при этом будет работать с 09:00 до 21:00 без обедов и выходных.