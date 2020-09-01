Apple смягчила правила App Store для разработчиков

Компания Apple внесла ряд изменений в правила размещения приложений в своём фирменном магазине цифрового контента App Store. Теперь за мелкие нарушения не будет осуществляться блокировка обновлений для приложений, а разработчики смогут обжаловать решения Apple и даже предлагать внесение изменений в правила платформы.

Стоит отметить, что смягчение правил не повлияет на процесс устранения нарушений, разработчикам всё равно придётся вносить исправления, чтобы соответствовать политике платформы. Однако теперь мелкие нарушения не будут наказываться блокировкой обновлений, как это было прежде. Разработчики, не согласные с каким-либо решением Apple относительно нарушений в App Store, смогут подать апелляцию. Кроме того, теперь разработчики могут предлагать свои изменения для общих правил платформы.

Несмотря на то, что изменения были анонсированы ещё в июне этого года, в силу они вступили после скандала, связанного с удалением из App Store популярной игры Fortnite и аккаунта её разработчика, компании Epic Games. Это произошло после того, как разработчики добавили в Fortnite собственный механизм оплаты покупок, который позволяет пользователям приобретать контент, не оплачивая сервисный сбор Apple в размере 30 %.