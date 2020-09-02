Apple выпустила iOS 13.7

Apple выпустила мобильную операционную систему iOS 13.7 в которой существенно расширила возможности API уведомлений о контактах COVID-19.

Пользователи, которые установят новое ПО, смогут получать уведомления о контактах COVID-19 просто согласившись использовать экспресс-уведомления о ситуации. Это существенно облегчит внедрение сервиса органами здравоохранения государств, у которых нет ресурсов на разработку соответствующих приложений собственными силами. Сообщается, что для разработки нового сервиса экспресс-уведомлений Apple консультировалась с центрами по контролю и профилактике заболеваний, фондом CDC, Ассоциацией лабораторий общественного здравоохранения и многими другими инстанциями.

Государствам, которые решат использовать экспресс-уведомления о контактах COVID-19, достаточно будет предоставить Apple информацию о том, как связаться с их органами здравоохранения, инструкции для жителей страны и рекомендации, касающиеся необходимых действий. А также логотип, критерии для запуска уведомлений о контактах и материалы, которые будут предоставляться пользователям в случае предположительного контакта с больным человеком. В данный момент приложения, использующие API Apple, запустили только 20 государств.

В остальном заметных нововведений в новой iOS 13.7 не обнаружено. Сообщается, что была повышена общая производительность системы и устранены некоторые ошибки.