Apple выпустила iOS 14

Apple официально выпустила финальную версию iOS 14. Обновление совместимо с iPhone SE, iPhone 6s и новее, а также последней моделью iPod Touch — всеми устройствами, на которых работает iOS 13.
В iOS 14 появились виджеты на главном экране. Их можно разместить в любом месте и настроить размер — чем больше виджет, тем больше информации на нём.
В конце домашних экранов появилась также App Library («Библиотека приложений»). В ней приложения автоматически разделяются по категориям — соцсети, производительность и другое.
Ещё одно крупное обновление — App Clips, быстрый доступ к функциям приложения без загрузки полной версии из App Store. Чтобы запустить Clip пользователю достаточно отсканировать QR-код или NFC-метку, перейти по ссылке в Safari или iMessage.
В iMessage появились упоминания, ответы на конкретные сообщения в групповых чатах, возможность закреплять до девяти разговоров и другое. Siri имеет новый и более компактный дизайн. В «Картах» появились велодорожки, маршруты для электрокаров, гиды по городам, зоны скопления людей и отображение камер определения скорости. В Safari появился встроенный переводчик.
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